A Ödeme’nin faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarih ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır