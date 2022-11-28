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A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

28.11.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan ürünler 1 Aralık itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak. Katalogda, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı ürünler de bulunuyor. İşte A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünler!

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 marketlerinde 1 Aralık itibarıyla gıda, temizlik ürünleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar kategorisinde bazı yeni ürünler yer alacak. Cep telefonu 3 bin 799 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak. Bulaşık makinesi 4 bin 199 TL olacak. İşte A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu!

A101 1 ARALIK ALDIN ALDIN KATALOĞU

5 programlı bulaşık makinesi A101 mağazalarında 4 bin 199 TL'den satılacak.

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

Kulaküstü kulaklık 199 TL, kulak içi kulaklık 19,95 TL olacak.

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

64 GB cep telefonu 3 bin 7999 TL'den satılacak. Yüz tanıma özelliği de bulunan telefonun 2 yıl garantisi olacak.

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

Saç kurutma makinesi 229 TL, saç kesme makinesi 159 TL, mikrodalga fırın 1.199 TL olacak.

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

Köşe takımı koltuk ise 6.990 TL'den satılacak. İki farklı renk, model olacak. Ücretsiz teslimat yapılacak.

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

İşte A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu devamı...

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

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