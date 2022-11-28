A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu yayınlandı: 64 GB cep telefonu 3 bin 799 TL'den satılacak!

A101 marketlerinde 1 Aralık itibarıyla gıda, temizlik ürünleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar kategorisinde bazı yeni ürünler yer alacak. Cep telefonu 3 bin 799 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak. Bulaşık makinesi 4 bin 199 TL olacak. İşte A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu!

A101 1 ARALIK ALDIN ALDIN KATALOĞU

5 programlı bulaşık makinesi A101 mağazalarında 4 bin 199 TL'den satılacak.

Kulaküstü kulaklık 199 TL, kulak içi kulaklık 19,95 TL olacak.

64 GB cep telefonu 3 bin 7999 TL'den satılacak. Yüz tanıma özelliği de bulunan telefonun 2 yıl garantisi olacak.

Saç kurutma makinesi 229 TL, saç kesme makinesi 159 TL, mikrodalga fırın 1.199 TL olacak.

Köşe takımı koltuk ise 6.990 TL'den satılacak. İki farklı renk, model olacak. Ücretsiz teslimat yapılacak.

İşte A101 1 Aralık Aldın Aldın kataloğu devamı...





