A101 22 Aralık 2022 kataloğu! 2 bin 499 TL'ye akıllı televizyon satılacak!

A101 marketlerinde uygun fiyatlı birçok kategoriden ürün, 22 Aralık Perşembe itibarıyla satışa sunulacak. Uydu alıcılı android akıllı televizyon 2 bin 499 TL, full HD akıllı televizyon 3 bin 499 TL olacak. İşte A101 22 Aralık kataloğu...
A101 marketlerinde mutfak ihtiyacı olan tabak, bardak, pişirme kağıdı gibi ihtiyaçlar uygun fiyatıyla raflarda yerini alacak.
Oyuncak kategorisinde birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulacak.
Puflu köşe takımı 5 bin 990 TL, açılır 6 kişilik masa takımı 2 bin 790 TL olacak.
İşte A101 22 Aralık 2022 kataloğu tamamı...