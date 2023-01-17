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A101 aktüel ürünler 19 Ocak kataloğu BURADA! 5 KG çamaşır makinesi 3.999 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 4.999 TL! Görülmemiş İNDİRİM!

17.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 aktüel ürünler kataloğu, 19 Ocak 2023 Perşembe günü itibariyle raflarda yerini alacak indirimli ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. A101 zincir marketlerinde 5 KG çamaşır makinesi 3.999 TL'den, 6 programlı bulaşık makinesi 4.999 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca koltuk takımından küçük ev aletlerine çok sayıda üründe indirimli olacak. A101 aktüel ürünler listesinin tamamına haberimden ulaşabilirsiniz. İşte, 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler 19 Ocak kataloğu BURADA! 5 KG çamaşır makinesi 3.999 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 4.999 TL! Görülmemiş İNDİRİM!

A101 aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2023 Perşembe gününe kısa bir süre kala indirimli ürünleri tükenmeden almak isteyen vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. 19 Ocak'ta A101'de 36 parça çatal - kaşık - bıçak takımı 990.00 TL'den, 402 litre net hacimli No-frost buzdolabı 7.399 TL'den, elektrikli süğürge 949,00 TL'den saç kesme makine ise 149,00 TL'den satışa sunulacak. İşte 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler...

A101 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU ÇIKTI

A101 aktüel ürünler kataloğuna göre 19 Ocak Perşembe günü çok sayıda indirimli raflarda yerini alacak.

Koltuk takımı dahil olmak üzere çatal-kaşık takımı, midi fırın, blender seti, buzdolabı, çift kişilik yün yorgan gibi birçok çeyizlik ürün satışa sunulacak.

İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı:

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