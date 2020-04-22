FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AB'den 10 ülkeye 3 milyar euro mali destek

AB'den 10 ülkeye 3 milyar euro mali destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlamaya hazırlanıyor.

AB'den 10 ülkeye 3 milyar euro mali destek

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren teklifin kabul edildiğini duyurdu.

Buna göre, Arnavutluk'a 180 milyon euro, Bosna Hersek'e 250 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 200 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro, Tunus'a 600 milyon euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro finansal destek sağlanacak.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB fonları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar
Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...Çalışan annelere bir müjde daha! Devletten 8 bin TL'ye varan ödeme alabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Bakan Kurum duyurdu: Borçları 3 ay erteliyoruz

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Bodrum'da sahibinden satılık ada!

Bodrum'da sahibinden satılık ada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi Ücret Desteği başvuruları bugün başladı

Bakan Selçuk açıkladı: Başvurular başladı

Bakan Varank: Küresel ekonomi gelecek dönemde derin ve uzun süreli durgunlukla karşılaşabilir

Bakan Varank: Küresel ekonomi gelecek dönemde derin ve uzun süreli durgunlukla karşılaşabilir

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 3 milyonu aşkın başvuru oldu

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 3 milyonu aşkın başvuru oldu

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

İstanbul Valisi duyurdu: Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.