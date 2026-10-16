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AB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), ağustos ayında enerji ithalat harcamasının artmasıyla 25,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak 227,7 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 16,7 yükselerek 243,8 milyar avroya ulaştı.

Böylece Avro Bölgesi, ağustosta 16,1 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Avro Bölgesi, geçen yılın ağustos ayında 1,7 milyar avro dış ticaret açığı, bu yıl temmuzda ise 10,7 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

Avro Bölgesi'nin dış ticaret dengesindeki bozulmada, makine ve taşıt ticaretinde zayıflama ve enerji ürünlerinin fiyat artışı etkili oldu.

AB'nin ihracatı ise ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 202,8 milyar avroya, ithalatı da yüzde 18,2 yükselerek 228 milyar avroya çıktı.

Böylece AB, ağustosta 25,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi. AB, geçen yılın aynı ayında 7,5 milyar avro dış ticaret açığı, bu yıl temmuzda ise 4 milyar avro dış ticaret fazlası vermişti.

AB'nin ticaretindeki değişim de enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine, araç ve kimyasal ürünlerdeki fazlanın ise gerilemesinden kaynaklandı.

Ağustosta AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 39,3 milyar avroyla ABD, 28,2 milyar avroyla İngiltere, 16,5 milyar avroyla İsviçre, 14,7 milyar avroyla Çin ve 8,1 milyar avroyla Türkiye oldu.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,1 milyar avroyla Çin, 30,7 milyar avroyla ABD, 13,2 milyar avroyla İngiltere, 11,2 milyar avroyla İsviçre, 10,2 milyar avroyla Norveç ve 7,3 milyar avroyla Türkiye olarak sıralandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Dış ticaret
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