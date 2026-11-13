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AB'den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), eylül ayında enerji ticaretindeki açığın artması ve makine ile taşıt ticaretindeki fazlanın azalmasıyla 16,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB'den eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve AB'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 272,7 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 16,1 yükselerek 283 milyar avroya ulaştı.

Böylece Avro Bölgesi, eylülde 10,3 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Avro Bölgesi, geçen yılın eylül ayında 13,5 milyar avro dış ticaret fazlası, bu yıl ağustosta ise 16,6 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

AB'nin ihracatı ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 240,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 17,9 yükselerek 256,9 milyar avroya çıktı. Böylece AB, eylülde 16,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. AB, geçen yılın aynı ayında 11,4 milyar avro dış ticaret fazlası, bu yıl ağustosta ise 25,3 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

AB'nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine, araç ve kimyasal ürünlerdeki fazlanın ise gerilemesinden kaynaklandı. Eylülde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 47,7 milyar avroyla ABD, 33,5 milyar avroyla İngiltere, 21,5 milyar avroyla İsviçre, 16,5 milyar avroyla Çin ve 9,7 milyar avroyla Türkiye oldu.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 58,2 milyar avroyla Çin, 36,8 milyar avroyla ABD, 14,8 milyar avroyla İngiltere, 12,6 milyar avroyla Norveç, 12,5 milyar avroyla İsviçre ve 8,5 milyar avroyla Türkiye olarak sıralandı.

Ocak-eylül döneminde Avro Bölgesi'nin dış ticaret açığı 36,5 milyar avro, AB'nin dış ticaret açığı ise 83,2 milyar avro oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Dış ticaret
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