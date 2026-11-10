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ABD'de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz'dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü

Geçtiğimiz günlerde yoğun bir seçim gündemini geride bırakan ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara gerileyerek, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına indi.

ABD'de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz'dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülke genelinde ortalama benzin fiyatı, bir hafta öncesine kıyasla yüzde 4,1, bir ay öncesine kıyasla yüzde 8,9 düştü.

ABD de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü 1

ABD'DE TEMMUZ'DAN BERİ İLK KEZ FİYATI DÜŞTÜ

Benzin fiyatları gerilemesine rağmen geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinin yüzde 29,6 üzerinde kaldı.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve talepte mevsimsel olarak görülen azalma, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle kısa süreliğine 90 doların altını gördü.

ABD de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü 2

BENZİİN GALONU 4 DOLARIN ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlediği basın toplantısında, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıklamıştı.

İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü 3

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AZALDI

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı veriler de enerji fiyatlarındaki artışın ekimde yavaşladığını ortaya koydu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD de benzin fiyatlarında bir ilk! Temmuz dan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına düştü 4

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, enerji endeksi eylüldeki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi. Benzin endeksi de eylülde kaydedilen yüzde 9,1'lik artışın ardından ekimde yüzde 1 arttı.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
65.98
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.56
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin abd akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
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