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ABD'de enflasyon beklentileri aştı: Altın geriledi, dolar yükseldi!

ABD'de ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerini geride bıraktı. Çekirdek enflasyondaki yükseliş de Fed'in aralık ayında alacağı faiz kararı öncesinde dikkat çekti.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı: Altın geriledi, dolar yükseldi!
Aleyna Türkmen

ABD'de ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek ekonomistlerin yüzde 0,3'lük beklentisinin üzerine çıktı. Çekirdek enflasyonda da benzer bir tablo yaşandı. Aylık artış yüzde 0,3 olurken piyasa beklentisi yüzde 0,2 seviyesindeydi. Verilerin ardından altın fiyatları gerilerken dolar endeksi yükselişe geçti.

Eylül ayında aylık yüzde 0,6 artan enflasyon, ekimde de fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, geçen yıl ekim ayında federal hükümetin kapanması nedeniyle veri toplama sürecinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle yıllık enflasyon karşılaştırmasını yayımlamadı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ, DOLAR GÜÇ KAZANDI

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Paratic Piyasalar verilerine göre saat 16.30 itibarıyla ons altın yüzde 2,31 düşüşle 4.046 dolara, gram altın ise yüzde 2,24 kayıpla 6.534,03 TL'ye geriledi. Dolar/TL yüzde 0,11 yükselişle 50,24 seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatlarında veri öncesinde de yüzde 1'i aşan kayıplar yaşanırken, açıklamanın ardından düşüş daha da belirginleşti. Ons altın saat 16.45 civarında yüzde 2,09 düşüşle 4.055,64 dolara gerilerken veri sonrasında 4.039 dolara kadar indi. Gram altın da yüzde 1,94 kayıpla 6.551,77 TL seviyesinde seyrederken 6.525 TL'yi gördü.

Dolar endeksi ise veri öncesindeki 101,81 seviyesinden saat 16.45 itibarıyla yüzde 0,35 yükselişle 102,03'e çıktı. EUR/USD paritesi yüzde 0,28 düşerek 1,1192 dolara gerilerken, veri öncesinde 1,1251'i görmüş, açıklamanın hemen ardından 1,1179'a kadar çekilmişti. GBP/USD paritesi de yüzde 0,32 düşüşle 1,3401 dolara geriledi. Sterlin/dolar paritesi veri öncesinde 1,3460 seviyesini test etmiş, açıklamanın ardından 1,3390'a inmişti.

ABD de enflasyon beklentileri aştı: Altın geriledi, dolar yükseldi! 1

ENFLASYONDA GIDA VE BARINMA ETKİSİ

Ekim ayında barınma endeksi yüzde 0,3 yükselerek aylık enflasyon artışının yüzde 30'dan fazlasını oluşturdu. Gıda fiyatları yüzde 0,5 artarken evde tüketilen gıdalarda yüzde 0,4, dışarıda yemek fiyatlarında yüzde 0,5 yükseliş kaydedildi.

Enerji fiyatlarındaki artış ise eylüldeki yüzde 5,2 seviyesinden ekimde yüzde 0,7'ye geriledi. Benzin fiyatları yüzde 1, elektrik fiyatları yüzde 0,9 yükselirken doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 düştü. Çekirdek enflasyon kalemlerinde eğlence yüzde 0,8, motorlu araç sigortası yüzde 0,7, sağlık hizmetleri yüzde 0,3 arttı. İkinci el otomobil ve kamyon fiyatlarında ise yüzde 1,2 düşüş yaşandı.

ABD de enflasyon beklentileri aştı: Altın geriledi, dolar yükseldi! 2

GÖZLER FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARINDA

Beklentileri aşan enflasyon verisi, Fed'in para politikası üzerindeki baskıyı artırdı. Çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,3 yükselmesi ve bu artışın üç aydır devam etmesi, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Fed Üyesi Christopher Waller, veri açıklanmadan önce çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Waller, aralık ayındaki toplantıda en az 25 baz puanlık artışı destekleyeceğini de ifade etmişti.

CME FedWatch verilerine göre, enflasyon açıklanmadan önce aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 85 olarak fiyatlanıyordu. Verinin beklentileri aşmasının ardından bu oran yüzde 98,8'e yükseldi.

Fed'in 8-9 Aralık tarihlerindeki toplantısı öncesinde açıklanan son TÜFE raporu, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Daha yüksek faiz ihtimali doların güçlenmesini desteklerken faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Ancak altının seyrinde jeopolitik gelişmeler, güvenli liman talebi ve ABD tahvil getirileri de etkili olmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TÜFE abd
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