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ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı! 200 bine yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 200 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı! 200 bine yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 200 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 194 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 189 binden 191 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı önceki haftaya göre değişmeyerek 195 bin 250 oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin azalarak 1 milyon 697 bine geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı abd
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