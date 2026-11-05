FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü (5 Kasım 2026)

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada 189 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü (5 Kasım 2026)

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 189 bine düştü.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 197 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 250 kişi azalarak 194 bin 750'ye geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 24 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin artarak 1 milyon 718 bine yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ev parasına ülke değiştirip köy sahibi oldular!Bir ev parasına ülke değiştirip köy sahibi oldular!
İngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyaliİngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyali

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

İmaj tazeledi! Son hali tam not aldı

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Fiyatı 240 TL'den 80 TL'ye düştü! Yok satıyorlar: Günde 50 bin...

Fiyatı 240 TL'den 80 TL'ye düştü! Yok satıyorlar: Günde 50 bin...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.