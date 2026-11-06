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ABD'de tarım dışı istihdam ekimde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e geriledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD tarım dışı istihdam verisi
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