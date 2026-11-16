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ABD'de yeni kaos! Bankacılık sistemi çöktü

ABD'de hava ulaşımında yaşanan aksaklık sonrası şimdi de olay bankalara sıçradı. Ülkedeki büyük bankaların internet sistemlerinin çöktüğü rapor edildi.

ABD'de yeni kaos! Bankacılık sistemi çöktü
Recep Demircan

ABD'de yeni bir kaos yaşandı. Havacılığın ardından bu sefer banka sisteminde bir aksaklık rapor edildi. JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo dahil olmak üzere birden fazla büyük ABD bankası, hizmet kesintisi raporlarıyla karşı karşıya.

ABD de yeni kaos! Bankacılık sistemi çöktü 1

SİSTEMLERE GİRİŞ YAPAMADILAR

Bazı müşteriler mobil uygulamalara ve internet bankacılığı sistemlerine giriş yapamadıklarını bildirdi. Bazı kullanıcılar ise hesap bakiyelerinin görüntülenmediğini aktardı.

ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti "Zelle" üzerinden yapılan transferlerde de sorun yaşandığı aktarıldı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Kesintinin neyden kaynaklandığı henüz açıklanmadı.

TÜM UÇUŞLAR DURMUŞTU

ABD'de geçtiğimiz cumartesi günü havacılık sektöründe yaşanan bir durum, tüm uçuşları etkilemişti. Belli bir süre tüm uçuşlar ertelenmiş ve havadaki uçakların da en yakın meydana inmesi talimatı verilmişti.

ABD de yeni kaos! Bankacılık sistemi çöktü 2

Çok sayıda uçuşun ertelenmesine yol açan olayın nedeni resmi olarak açıklanmazken halen ülkedeki uçuşlarda iptaller yaşanıyor.

ABD de yeni kaos! Bankacılık sistemi çöktü 3

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri banka
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