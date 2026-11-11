ABD'den gelen veriler dengeleri değiştirdi! Fed için yeni senaryo

ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalarda gözler Fed'in aralık toplantısına çevrildi. Beklentileri aşan veriler, para politikasında daha güçlü sıkılaştırma adımlarının atılabileceği yönündeki değerlendirmeleri artırdı.

Ekonomistler, Fed'in faiz artışlarının büyüklüğü ve sıkılaştırma politikasının ne kadar süreceği konusunda farklı tahminlerde bulunuyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında tutulduğu çekirdek TÜFE ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Her iki veri de piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşanırken dolar değer kazandı.

Piyasalarda Fed'in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği ihtimali tartışılmaya başlandı.

50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNE İTİRAZ

Daiichi Life Research Institute ekonomisti Seiji Katsurahata, ekim ayı enflasyon verilerinin ardından güçlenen 50 baz puanlık faiz artışı beklentisinin abartılı olduğunu savundu.

Katsurahata, kısa vadede ABD tahvil getirilerinin yükseliş baskısıyla karşılaşabileceğini belirterek bu durumun doları destekleyebileceğini, hisse senedi piyasalarındaki kazançları ise sınırlayabileceğini ifade etti.

Piyasa beklentilerinin zaman içerisinde 25 baz puanlık faiz artışı etrafında dengelenebileceğini öngören ekonomist, bu senaryoda kısa vadeli tahvil getirilerinin normalleşebileceğini ve doların yükseliş alanının daralabileceğini kaydetti.

GOLDMAN SACHS MART 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Goldman Sachs, Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönündeki beklentisini değiştirmedi.

Banka, Mart 2027'de üçüncü bir faiz artışının daha gerçekleştirileceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, açıklanan son iki enflasyon verisinin Fed'in aralık ayında yayımlayacağı faiz projeksiyonlarında üçüncü artırıma yönelik işaretleri güçlendirebileceğini değerlendirdi.

Banka, sıkılaştırma sürecinin sonunda politika faizinin yüzde 4,25-4,50 aralığında en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Goldman Sachs ayrıca faiz indirimlerinin başlayacağı tarihe ilişkin öngörüsünü Eylül 2027'den Aralık 2027'ye erteledi.

DEUTSCHE BANK'TAN İKİ FAİZ ARTIŞI TAHMİNİ

Deutsche Bank da Fed'in aralık ayında ve Mart 2027 toplantısında 25'er baz puanlık faiz artışı yapacağı yönündeki temel senaryosunu korudu.

Bankanın yayımladığı "Fed Watcher" raporunda, Fed yetkililerinin ekim toplantısının ardından yaptıkları açıklamalarda sıkı para politikası yanlısı tutumlarını sürdürdükleri belirtildi.

Raporda, yetkililerin enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği ve ek parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceği konusunda büyük ölçüde aynı görüşü paylaştığı aktarıldı.

Bununla birlikte finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin Fed'i daha ihtiyatlı adımlar atmaya yöneltebileceği ifade edildi.

YARDENI RESEARCH 50 BAZ PUAN İHTİMALİNİ KORUYOR

Yardeni Research ise diğer kurumlardan farklı olarak Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirebileceği yönündeki beklentisini sürdürüyor.

Böylece piyasa analizlerinde, Fed'in faiz artışına devam edeceği görüşü öne çıkarken atılacak adımın büyüklüğüne ilişkin farklı tahminler dikkat çekiyor.

ABD TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ BASKISI

Capital Economics analisti John Higgins, beklentileri aşan enflasyon rakamlarının ABD Hazine tahvili getirilerinde kısa vadeli yükseliş baskısı yaratabileceğini değerlendirdi.

İki yıllık tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinden daha güçlü yükselmesine işaret eden Higgins, bu hareketin yatırımcıların Fed'den daha sıkı bir para politikası beklediğini gösterdiğini belirtti.

Uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın ise büyük ölçüde reel faizlerdeki ve vade primindeki değişimlerden kaynaklandığını ifade etti.

Capital Economics, hisse senedi piyasalarında görülen toparlanmanın kalıcı olmaması durumunda tahvil getirilerinin yeniden düşebileceğini öngörüyor. Küresel piyasalardaki yatırımcı davranışlarına ilişkin State Street verileri, risk iştahının zayıfladığını ancak yatırımcıların pozisyonlarını tamamen kapatmadığını ortaya koydu.