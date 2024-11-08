FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD'yi bekleyen Trump tehlikesi! Her şey beklendiği gibi olmayabilir... S&P'den dikkat çeken tahmin

ABD'yi bekleyen Trump tehlikesi! Her şey beklendiği gibi olmayabilir... S&P'den dikkat çeken tahmin

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.11.2024 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ekonomiye yönelik vaatlerinden biri de enflasyonu düşürmek oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tahminlerini paylaştı. Açıklamada Trump'ın; tarifelerde artış, göçmenlik kısıtlamaları, daha düşük kurumsal vergiler gibi vaatlerine dikkat çekti ve "Trump'ın önerdiği ekonomik plan olduğu gibi kabul edilirse enflasyonu artıracak ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini temel tahminlerimize göre zayıflatacaktır" denildi.

ABD'yi bekleyen Trump tehlikesi! Her şey beklendiği gibi olmayabilir... S&P'den dikkat çeken tahmin

Tüm dünya 5 Kasım'da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerine odaklanmıştı. Yarışı rakibi Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump kazandı. Trump ikinci kez Beyaz Saray'a gelirken, bunun ABD'ye ve dünyaya nasıl bir yansıması olacağı merak konusu oldu. Bununla alakalı olarak Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

64

S&P TARAFINDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER PAYLAŞILDI

S&P Global tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın ekonomik planının olası etkilerine dair tahminler paylaşıldı. Yeni mevzuatların geçirilebilmesinin Kongre'nin yapısına bağlı olacağına işaret edilen açıklamada, muhtemel vergi indirimlerinin ekonominin uzun vadeli potansiyelini anlamlı bir şekilde artırmasının öngörülmediği aktarıldı.

48

FEDERAL BÜTÇE AÇIĞININ YÜKSELMESİ OLASI

Açıklamada, uzun vadede harcama kesintileri vergi indirimlerini dengeleyemezse ve büyüme dinamiklerinde artış olmayacağı varsayımı doğru çıkarsa, federal bütçe açığının yükselmesinin olası olduğu vurgulandı.

363

"TRUMP'IN ÖNERDİĞİ EKONOMİK PLAN OLDUĞU GİBİ KABUL EDİLİRSE ENFLASYONU ARTIRACAK"

Trump'ın, tarifelerde artış, göçmenlik kısıtlamaları, daha düşük kurumsal vergiler gibi vaatlerine değinilen açıklamada, "ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın önerdiği ekonomik plan, olduğu gibi kabul edilirse enflasyonu artıracak ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini temel tahminlerimize göre zayıflatacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, faiz oranının mevcut tahminden yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkat çekilerek, ilk tepki geçtikten sonra, potansiyel politika belirsizlikleri göz önüne alındığında küresel finans piyasasının temkinli olabileceği kaydedildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Standard & Poor’s abd
En Çok Okunan Haberler
Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hollanda'da İsrailli taraftara saldırı! Çok sayıda yaralı var

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

Fed faiz kararını açıkladı! İkinci faiz indirim kararı: 25 baz puanlık indirim

Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi...

Fed faiz kararını açıkladı! Altın anında tepki verdi...

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bir dönem sona eriyor

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bir dönem sona eriyor

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.