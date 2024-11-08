ABD'yi bekleyen Trump tehlikesi! Her şey beklendiği gibi olmayabilir... S&P'den dikkat çeken tahmin

Tüm dünya 5 Kasım'da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerine odaklanmıştı. Yarışı rakibi Kamala Harris'i geride bırakan Donald Trump kazandı. Trump ikinci kez Beyaz Saray'a gelirken, bunun ABD'ye ve dünyaya nasıl bir yansıması olacağı merak konusu oldu. Bununla alakalı olarak Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

S&P TARAFINDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER PAYLAŞILDI

S&P Global tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın ekonomik planının olası etkilerine dair tahminler paylaşıldı. Yeni mevzuatların geçirilebilmesinin Kongre'nin yapısına bağlı olacağına işaret edilen açıklamada, muhtemel vergi indirimlerinin ekonominin uzun vadeli potansiyelini anlamlı bir şekilde artırmasının öngörülmediği aktarıldı.

FEDERAL BÜTÇE AÇIĞININ YÜKSELMESİ OLASI

Açıklamada, uzun vadede harcama kesintileri vergi indirimlerini dengeleyemezse ve büyüme dinamiklerinde artış olmayacağı varsayımı doğru çıkarsa, federal bütçe açığının yükselmesinin olası olduğu vurgulandı.

"TRUMP'IN ÖNERDİĞİ EKONOMİK PLAN OLDUĞU GİBİ KABUL EDİLİRSE ENFLASYONU ARTIRACAK"

Trump'ın, tarifelerde artış, göçmenlik kısıtlamaları, daha düşük kurumsal vergiler gibi vaatlerine değinilen açıklamada, "ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın önerdiği ekonomik plan, olduğu gibi kabul edilirse enflasyonu artıracak ve gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini temel tahminlerimize göre zayıflatacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, faiz oranının mevcut tahminden yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkat çekilerek, ilk tepki geçtikten sonra, potansiyel politika belirsizlikleri göz önüne alındığında küresel finans piyasasının temkinli olabileceği kaydedildi.