AB’nin Köpüklü Şarap İhracatında 10 Yılda İlk Düşüş

Eurostat verilerine göre, ‘prosecco’ ve ‘cava’ gibi uygun fiyatlı köpüklü şarapların satışında bir azalma olmamasına rağmen, şampanya satışlarındaki sert düşüş ihracat rakamlarına yansıdı.

Verilerin toplandığı son yıl olan 2020'de pandemi dünya çapında şarap ticaretini azalttı. Bunun sebebi ise restoran ve barların uzun süre kapalı kalmasıydı.

Satışların düşüşünden en çok şampanya etkilendi. Ünlü Fransız köpüklü şarabının AB dışındaki satışları, 2019’da 84 milyon litreyken 2020’de yüzde 20 azalarak 66 milyon litreye düştü.

Eurostat’a göre şampanya satışlarındaki bu azalma, AB'nin 2020 yılındaki köpüklü şarap ihracatında 2019’a kıyasla yüzde 6 oranındaki düşüşe büyük ölçüde katkıda bulundu.

AB ülkelerinin köpüklü şarap ihracatı, 2019'da 528 milyon litre olan rekor satıştan 2020'de 494 milyon litreye düştü. Düşüşe rağmen bu miktar, 2010'da kaydedilen seviyenin hala neredeyse iki katı.

AB'den ihraç edilen üç ana köpüklü şarap kategorisinden yalnızca şampanya hacim olarak önemli bir düşüş kaydetti.

Açık ara farkla en çok ihraç edilen ‘prosecco’, 2019'da AB dışına yaklaşık 207 milyon litre ihraç edilirken 2020'de 205 milyon litre satış kaydetti.

İspanya'da üretilen ‘cava’, AB dışı ihracatını 2020'de %10'dan fazla arttırarak 58 milyon litreye çıkardı. Cava, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği dışında en çok satılan ikinci AB köpüklü şarabı olan şampanyanın yerini almaya yaklaştı.

Şampanya üreticileri derneği CIVC'nin tahminine göre ise AB dahil olmak üzere tüm dünyada şampanya satışları, 2020’de hacim bazında %18 düştü.

Hacim bazında satışlardaki düşüşe rağmen, yıllanmış şampanyalar bu yıl yatırımcılar için kazançlı bir ürün olduğunu kanıtladı ve Big Tech'ten bitcoin'e kadar tüm büyük mali piyasa varlıklarından daha iyi performans gösterdi.

Fransız şampanya üreticisi Champagne Salon’un 2002 hasadı “Salon le Mesnil” 2021'de çevrimiçi platformlarda %80'den fazla değer kazandı.

