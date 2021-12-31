FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AB’nin Köpüklü Şarap İhracatında 10 Yılda İlk Düşüş

AB’nin Köpüklü Şarap İhracatında 10 Yılda İlk Düşüş

31.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, AB ülkelerinden dünyaya köpüklü şarap ihracatının, şampanya satışlarındaki azalma nedeniyle son on yılda ilk kez düştüğünü açıkladı

Eurostat verilerine göre, ‘prosecco’ ve ‘cava’ gibi uygun fiyatlı köpüklü şarapların satışında bir azalma olmamasına rağmen, şampanya satışlarındaki sert düşüş ihracat rakamlarına yansıdı.

Verilerin toplandığı son yıl olan 2020'de pandemi dünya çapında şarap ticaretini azalttı. Bunun sebebi ise restoran ve barların uzun süre kapalı kalmasıydı.

Satışların düşüşünden en çok şampanya etkilendi. Ünlü Fransız köpüklü şarabının AB dışındaki satışları, 2019’da 84 milyon litreyken 2020’de yüzde 20 azalarak 66 milyon litreye düştü.

Eurostat’a göre şampanya satışlarındaki bu azalma, AB'nin 2020 yılındaki köpüklü şarap ihracatında 2019’a kıyasla yüzde 6 oranındaki düşüşe büyük ölçüde katkıda bulundu.

AB ülkelerinin köpüklü şarap ihracatı, 2019'da 528 milyon litre olan rekor satıştan 2020'de 494 milyon litreye düştü. Düşüşe rağmen bu miktar, 2010'da kaydedilen seviyenin hala neredeyse iki katı.

AB'den ihraç edilen üç ana köpüklü şarap kategorisinden yalnızca şampanya hacim olarak önemli bir düşüş kaydetti.

Açık ara farkla en çok ihraç edilen ‘prosecco’, 2019'da AB dışına yaklaşık 207 milyon litre ihraç edilirken 2020'de 205 milyon litre satış kaydetti.

İspanya'da üretilen ‘cava’, AB dışı ihracatını 2020'de %10'dan fazla arttırarak 58 milyon litreye çıkardı. Cava, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği dışında en çok satılan ikinci AB köpüklü şarabı olan şampanyanın yerini almaya yaklaştı.

Şampanya üreticileri derneği CIVC'nin tahminine göre ise AB dahil olmak üzere tüm dünyada şampanya satışları, 2020’de hacim bazında %18 düştü.

Hacim bazında satışlardaki düşüşe rağmen, yıllanmış şampanyalar bu yıl yatırımcılar için kazançlı bir ürün olduğunu kanıtladı ve Big Tech'ten bitcoin'e kadar tüm büyük mali piyasa varlıklarından daha iyi performans gösterdi.

Fransız şampanya üreticisi Champagne Salon’un 2002 hasadı “Salon le Mesnil” 2021'de çevrimiçi platformlarda %80'den fazla değer kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Beklenen indirim geldi

Beklenen indirim geldi

Yeni altın sistemi nasıl olacak?

Yeni altın sistemi nasıl olacak?

Emekli ve memura ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Emekli ve memura ocak zammı için dikkat çeken tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.