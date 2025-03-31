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Açığa satış nedir? Borsada açığa satış ne demek?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.03.2025 20:51
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Borsaya ilişkin kavramlar arasında öne çıkan açığa satış, yatırımcıların ellerinde bulunmayan hisselere yönelik olarak gerçekleştirdiği bir işlemi temsil eder. Bu işlemin uygulanmasıysa genellikle bir hisse senedinin fiyatının düşeceğinin tahmin edilmesiyle bağlantılıdır. Buna bağlı olarak yatırımcıların açığa satış işlemleriyle kâr elde etmeyi hedeflemeleri mümkün hale gelir. Ancak belirli dönemlerde bu uygulamaya finansal piyasalar bünyesinde kısıtlama getirilebilir.

Açığa satış nedir? Borsada açığa satış ne demek?

“Borsada açığa satış ne demek?” sorusuna yanıt arayan kişilere ilgili kavramın piyasalarda önemli bir yer tuttuğu söylenmelidir. Buna ek olarak borsada açığa satış işleminin temelde 5 adımda tamamlandığı belirtilebilir. Bu işlemin tercih edilmesinin temel sebebi ise hisse senedi fiyatlarının düşeceğinin ön görüldüğü durumlarda kâr elde etme amacının güdülmesidir. Ayrıca likidite sağlama gibi konularda da etkili olan açığa satış işlemleri, bazı durumlardaysa finansal piyasalarda yasaklanabilen uygulamalardandır.

Açığa satış nedir?

Açığa satış kavramının tarihi, borsanın ilk olarak kurulduğu yıllara kadar uzanır. Bu kavramın ilk defa 17. yüzyılda Hollanda’da gerçekleştirilen açığa satış işlemleriyle birlikte duyulup yaygınlaştığı görülür. Daha sonra özellikle ABD’de 20. yüzyıla gelindiğinde açığa satış işlemleri bir hayli popülerleşmiştir. Dolayısıyla günümüzde de borsada açığa satış işlemlerinin önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.

Piyasalarda etkili olan açığa satış işlemleri, yatırımcıların ellerinde bulunmayan hisse senetlerini ödünç alarak satmalarını ifade eder. İlgili işlemi gerçekleştiren yatırımcılar, daha sonra bu hisseleri geri alarak ödünç aldıkları kuruma iade etmek suretiyle süreci tamamlar. Bu bağlamda açığa satış stratejisinin temel amacı da hisse senedi fiyatlarının düşeceği düşünüldüğünde kâr elde etmek olarak açıklanabilir. Ayrıca açığa satış işlemleri, likidite sağlama ve portföy koruma gibi amaçlara da hizmet eder.

Borsada açığa satış işlemi hangi adımlarla tamamlanır?

Borsada açığa satış işlemi yapacak olan yatırımcılar ilk olarak fiyatının düşeceğini ön gördüğü bir hisse senedi belirler. Ardından piyasa analizleri doğrultusunda seçilen hissenin ödünç alınması için aracı bir kurumla anlaşılır. Daha sonra ise aracı kurum yatırımcıya bu hisseleri ödünç verir. İlgili aşama tamamlandığında ise satış sürecine geçilir. Bu noktada yatırımcı, ödünç aldığı hisselerin satışını mevcut piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirir. Hisse senedinin fiyatları düştüğünde ise yatırımcı bu sermaye piyasası araçlarını geri satın alır. Böylece geri satın alınan hisselerin aracı kuruma iade edilmesi mümkün olur.

Açığa satış yasağı nedir?

Finansal piyasalarda belirli koşullar ortaya çıktığı takdirde çeşitli yasaklar uygulanabilir. Bu yasaklar temelde bazı işlemlerin kısıtlanmasını ifade eder. Açığa satış yasağı da piyasadaki istikrarın korunması bakımından uygulanan bir kısıtlamadır. Ayrıca ilgili yaptırımla birlikte borsada manipülasyonun önlenmesi hedeflenir.

SPK açığa satış yasağı en son 23 Mart 2025 tarihli resmi kararla birlikte duyurulmuştur. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/574 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuruya göre, BİST pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi 25 Nisan 2025’e kadar yasaklanmıştır. Dolayısıyla alınan karar doğrultusunda söz konusu zamana kadar Borsa İstanbul A.Ş. kapsamında sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satışına yönelik emir verilmesi mümkün değildir.

Önemli uyarı: "Bu içerikte yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

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AKBNK
50.55
4.573.804.871,98
% -3.25
15:48
YKBNK
23.56
4.219.147.689,62
% -1.92
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KCHOL
155.7
4.067.884.325,40
% -3.05
15:47
BIMAS
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3.784.319.889,50
% 1.66
15:48
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