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Acil nakit ihtiyacına yüzde 0 faizli kredi! 30 bin lira veriliyor: İşte şartlar

23.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Acil nakit para ihtiyacı olanların imdadına düşük faizli ya da faizsiz kredi yetişiyor. 30 bin TL için yüzde 0 faiz ile 6 ay vade imkanı sunan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası müjdesi geldi. Bankaya bile gitmeden tek tuşla başvurda bulunabileceğiniz 30 bin liralık kredi şartları da belli oldu.

Acil nakit ihtiyacına yüzde 0 faizli kredi! 30 bin lira veriliyor: İşte şartlar

Finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak uygun kredi için araştırma yaparken en dikkat çeken detaylar faiz oranı ve dosya masrafı olur. Kredi seçeneklerini değerlendirirken koşulları en uygun olanı tercih etmek geri ödeme yaparken büyük kolaylık sağlar.

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30 BİN TL’YE KADAR 0 FAİZLİ KREDİ

20’den fazla bankanın 60’a yakın teklifinin kolayca karşılaştırıldığı ve güvenle başvuru yapılabildiği HangiKredi ile bankaya gitme derdi olmadan mobil uygulamadan tüm işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. HangiKredi'nin tüm kampanyalarını tek sayfadan görüntüleyebilir ve size uygun olanı tercih edebilirsiniz. 30.000 TL'ye kadar kredi imkanıyla anlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Vadeler uzadıkça geri ödeme miktarı artsa da, yüzde 0 faiz ile 6 ay taksit imkanı ayrıcalığı sunan HangiKredi’nin yeni kampanyasının detayları da belli oldu.

TÜRK LİRASI (319)

İŞTE YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI KOŞULLARI

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.
• Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.
• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.
• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır.

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