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SON DAKİKA | Yüzde 25 kira artış sınırlaması devam edecek mi? 1 Temmuz sonrası için merak ediliyordu: Bakan Tunç, ‘üst sınır…’ diyerek duyurdu

22.06.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Yüzde 25 kira artış sınırlaması devam edecek mi? 1 Temmuz sonrası için merak ediliyordu: Bakan Tunç, ‘üst sınır…’ diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"YÜZDE 25 ÜST SINIRI 2 TEMMUZ 2023 İTİBARIYLA BİR YIL GEÇERLİ OLACAK"

"Yüzde 25 üst sınırı 2 Temmuz 2023 itibarıyla bir yıl geçerli olacak. Konut kiralarındaki kira artışı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanacak. Son aylarda fahiş fiyatlarla ilgili mücadele ile ilgili aldığımız tedbirler var.

Kira uyuşmazlıkları noktasında aldığımız bir tedbir var. Arabuluculuk sistemi devreye giriyor. Dava açmadan önce arabulucuya gitme durumu söz konusu olacak. Mahkemelere gitmeden çözümü dostane bir şekilde olacak. Eylül ayından itibaren devreye girecek."

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Yılmaz Tunç Kira

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