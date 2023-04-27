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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR: KPSS ile 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

27.04.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının başlamasının ardından istenen şartlar ve kontenjan bilgileri merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; Ceza Tevkif Evlerine 10.138, Personel Genel Müdürlüğünde 10.719, icra dairelerine 700, merkez teşkilata 486 personel alınacak. Peki, KPSS ile 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru şartları ve tarihleri...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJANLAR: KPSS ile 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili yapılan duyuruya göre bakanlığa, mübaşir, sözleşmeli zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, aşçı ve hizmetli personel i ile işaret dili tercümanı alınacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "KPSS ile 22 bin 43 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili bilgiler merak edildi.

Bakanlık Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Personel Alımı İlanına ilişkin yapılan açıklamaya göre başvurular e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet sitesinden yapılabilecek.

Başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıp duyuruda belirtilen süre içinde işlem gerçekleştirecekler.

Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alımı İlanında belirtilen husularda ise adayların başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekleri aktarıldı.

CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9.5212 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIMI SINAV İLANI

Adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a dek Adalet Bakanlığı İş Başvurusu ekranını kullanarak başvuru yapabilecekler.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti

Yayımlanan bilgilere göre, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLMA

Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

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