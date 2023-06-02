ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET 2023: 22 bin Adalet bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2 Haziran 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları erişime açıldığında bakanlığın internet sitesinden konuya dair duyuru gerçekleştirilecek. Başvuru yapan kişilerde de T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. e Devlet Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET EKRANI

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili 25 Nisan’da başlayan başvuru süreci 11 Mayıs'ta sona erdi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları duyurulmadı.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Adalet Bakanlığı zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, mübaşir, tercüman, destek personeli, büro personeli alımı, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner, infaz koruma memuru ve tekniker pozisyonları için alım yapacak. Adliyeler için 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumları için 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Bakanlık merkez teşkilatına ise 563 personel alınacak.

Sonuçlar adaylar tarafından T.C. kimlik numarası ve şifre ile e Devlet'ten öğrenilebilecek.

