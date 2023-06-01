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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

01.06.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları e devlet ekranı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından internette araştırılıyor. Adliyeler için 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumları için 10 bin 138, İcra dairelerine 700, Bakanlık merkez teşkilatına ise 563 personel alınacak. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları e devlet ekranı ile ilgili detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET: 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları e devlet ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar için başvuru süreci 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, mübaşir, tercüman, destek personeli, büro personeli alımı, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner, infaz koruma memuru ve tekniker pozisyonları için özel ve genel şartları sağlayan adayların gözü şimdi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları e devlet ekranında. İşte detaylar...

03

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili 25 Nisan’da başlayan başvuru süreci 11 Mayıs'ta sona erdi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları duyurulmadı.

04

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET EKRANI

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

02

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