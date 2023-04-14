ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak birimlere ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Personel Genel Müdürlüğü bünyesine 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine ise 700 eleman alınacak. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel için alım yapılacak birimler açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI'NA 18 BİN 305 PERSONEL ALINACAK

Yapılan açıklamaya göre; Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 alım yapılacak.

Alım yapılacak meslek grupları ise ilan yayınlandıktan sonra belli olacak. Personel alımı başvurularının internet üzerinden alınması bekleniyor. Başvurular için adaylardan genel şartlar aranacak. Özel şartlar ise mesleklere göre belirleyici olacak.

Başvurularda KPSS sınav şartı olup olmadığı veya adaylara ayrıca yazılı ve sözlü sınav olup olmayacağı personel alımı ilanında yer alacak.

