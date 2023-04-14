FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

14.04.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı kurumlarına toplamda 18 bin 305 personel alınacak. Peki, 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ 2023: 18 bin 305 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapılacak birimlere ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Personel Genel Müdürlüğü bünyesine 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine ise 700 eleman alınacak. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel için alım yapılacak birimler açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI'NA 18 BİN 305 PERSONEL ALINACAK

Yapılan açıklamaya göre; Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 alım yapılacak.

Alım yapılacak meslek grupları ise ilan yayınlandıktan sonra belli olacak. Personel alımı başvurularının internet üzerinden alınması bekleniyor. Başvurular için adaylardan genel şartlar aranacak. Özel şartlar ise mesleklere göre belirleyici olacak.

Başvurularda KPSS sınav şartı olup olmadığı veya adaylara ayrıca yazılı ve sözlü sınav olup olmayacağı personel alımı ilanında yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyorBayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor
EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!
ABD Mart ayı enflasyon verisi açıklandı! Altın fiyatları için son eşikABD Mart ayı enflasyon verisi açıklandı! Altın fiyatları için son eşik
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı adalet bakanlığı personel alımı adalet bakanlığı personel alımı başvuru

En Çok Okunan Haberler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

İsviçre ve Finlandiya'da da uygulanıyor! Milyonlara sosyal koruma: Vatandaşlık maaşı geliyor

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!

İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destek

İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destek

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.