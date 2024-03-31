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Adana'da canlı seçim sonuçları! Adana seçim sonuçlarında ipi Fatih Mehmet Kocaispir mi Zeydan Karalar mı göğüsledi?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 14:38
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Türkiye bir kez daha sandık başında! Büyükşehirler arasında en çok merak edilen illerden birisi de Adana. AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'nin adayı Zeydan Karalar ve İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş Taş arasında geçmesi tahmin edilen seçimlerde ipi kimin göğüslediği merak konusu. Adana seçim sonuçları Mynet'te!

Adana'da canlı seçim sonuçları! Adana seçim sonuçlarında ipi Fatih Mehmet Kocaispir mi Zeydan Karalar mı göğüsledi?

81 ilde oy verme süreci devam ediyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde sandıklara akın etmeye devam ederken, herkes seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte açıklanmaya başlanacak ilk sonuçları merak ediyor. Yaklaşık 1.8 milyon kişinin yaşadığı Adana'da da seçimin nasıl sonuçlanacağı seçmen tarafından merak edilen konular arasında. AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'nin adayı Zeydan Karalar ve İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş Taş seçimde en fazla oyu alması tahmin edilen adaylar arasında gösteriliyor.

Seçim sonuçlarını öğrenmemize artık sayılı saatler kala Adana'da 2019 seçimlerinde Zeydan Karalar CHP adayı olarak yüzde 53,63 oy alarak büyükşehir belediye başkanı olmuştu. Karalar'ı MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü yüzde 42,83'lük oy oranıyla takip etmişti. Muhammet Çelebi Keyhıdır ise Saadet Partisi'nden girdiği seçimlerde yüzde 1,9 oy alarak üçüncü olmuştu.

Adana'da saatler içerisinde açıklanacak olan seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’ten tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez’de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun oldu.1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

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79-85 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası’nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü’nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i , 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlğı’na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011’de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

https://www.mynet.com/yerel-secim-2024/adana-belediyesi-secim-sonuclari

AK PARTİ'NİN ADAYI FATİH MEHMET KOCAİSPİR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur.

2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

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Mehmet Fatih Kocaispir, Yumurtalık’ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi. Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

Hukuk ve Değişim Derneği Adana İl Temsilciliği başta olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Fatih Kocaispir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayıdır.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI AYYÜCE KİMDİR?

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olan Ayyüce Türkeş , 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gördü. Yükseköğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi, 2010 yılında "Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi ve uygulamalı bir yaklaşımı" başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesinden bankacılık alanında doktora derecesi aldı.

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2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenerek ABD'ye yerleşti;Selinay ve Alsu isminde iki çocuk sahibi oldu. iş hayatını 2012-2023 yılları arasında New York'ta sürdürdü.Bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu üst düzey yöneticisi olarak çalıştı.

2023'te Türkiye'ye gelip Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti.

2023 yılında Türkiye'de siyasete atıldı. Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu.

  1. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak meclise girdi; Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.

    Yerel Seçim 2024


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