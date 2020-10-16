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Adana, Kayseri, Bursa eklendi... 16 Ekim 2020 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 08:03 | Son Güncelleme

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. 2020 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi hangisi? Son evde bakım aylığı yatanlar listesine Adana, Kayseri ve Bursa'da eklendi.. 2020 Ekim'de evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 16 Ekim Cuma evde bakım maaşı ve başvuru şartları...

Adana, Kayseri, Bursa eklendi... 16 Ekim 2020 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Evde bakım maaşlarının tarihleri illere göre değişiklik gösterecek şekilde hesaplara yatmaktadır. 2020 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?
Son evde bakım aylığı yatanlar listesine Adana, Kayseri ve Bursa'da eklendi..

2020 Ekim'de evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 16 Ekim 2020 cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi ve başvuru şartları...

EKİM EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.

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EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Fakat evde bakım aylığı yatan iller listesi aşağıdadır. Liste açıklandıkça haberimizde yer alacak.. 16 Ekim 2020 Cuma evde bakım aylığı yatan iller listesi!

16 Ekim 2020 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi!

1- Tokat
2- Karabük
3- Hatay
4- Aksaray
5- Antalya
6- Afyonkarahisar
7- Sakarya
8- Şanlıurfa
9- Zonguldak
10- Konya
11- Samsun
12- Mersin
13- İstanbul
14- Manisa
15- Denizli
16- Bilecik
17- Ordu
18- Erzurum
19- Kars
20- Balıkesir
21- İzmir
22- Çanakkale
23- Uşak
24- Bursa
25- Adana
26- Kayseri

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

para

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

emekli yaşlı para

2020 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir

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