Adana TOKİ KURASI CANLI İZLE! 13 Ocak 2023 Adana TOKİ Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

Adana TOKİ kura çekilişi an itibariyle devam ediyor. TOKİ'nin Adana Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli'de yapılacak konutlar sahibini bulacak. Çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve YouTube'dan canlı olarak ekrana gelecek. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...



TOKİ ADANA KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Adana kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana KURA sonuçları Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli için henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

