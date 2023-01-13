FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Adana TOKİ KURASI CANLI İZLE! 13 Ocak 2023 Adana TOKİ Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

Adana TOKİ KURASI CANLI İZLE! 13 Ocak 2023 Adana TOKİ Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

13.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı, bugün Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli için gerçekleştirilecek. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Adana TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 13 Ocak 2023 Cuma günü Adana TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

Adana TOKİ KURASI CANLI İZLE! 13 Ocak 2023 Adana TOKİ Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

Adana TOKİ kura çekilişi an itibariyle devam ediyor. TOKİ'nin Adana Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli'de yapılacak konutlar sahibini bulacak. Çekiliş, noter huzurunda yapılacak ve YouTube'dan canlı olarak ekrana gelecek. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
toki 3

TOKİ ADANA KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Adana kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana KURA sonuçları Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli için henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

toki maltepe

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan paylaştı! Sigaraya indirimSosyal medyadan paylaştı! Sigaraya indirim
Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...
Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)Benzin litre fiyatı yeniden değişiyor: Bir gün indirim bir gün zam! 20 liraya yaklaşacak (12 Ocak Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)
Anahtar Kelimeler:
toki adana

En Çok Okunan Haberler

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Milyonlarca kişinin gözü EYT'de! İlan sayıları arttı, ne var ne yoksa satışa çıkardılar

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.