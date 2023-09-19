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ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi? Adra GYO borsa işlem tarihi belli oldu

19.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADGYO borsa işlem tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Adra GYO borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Şirketin halka arzında 1 lira nominal değerli paylar 22,66 lira sabit fiyatla satışa sunulurken talep toplama 2 gün sürdü ve sonuçlar belli oldu. Peki, ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi? İşte borsa işlem tarihi...

ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi? Adra GYO borsa işlem tarihi belli oldu

ADGYO'nun borsada ne zaman işlem göreceği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette konuya dair araştırma yapıyor. Şirketin halka arzına yönelik talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihlerinde alındı. 1 lira nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Şimdi gözler ADGYO'nun borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Konuya ilişkin detaylara haberimizdern ulaşabilirsiniz. İşte, ADGYO'nun borsada işlem göreceği tarih...

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ADGYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

ADGYO Borsa İstanbul'da 20 Eylül Çarşamba işlem görecek.

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ADRA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı.

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Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

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Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.

Borsa İstanbul'da

Adra GYO finansal gücü:

2022 Hasılat: 641,46 milyon lira

2022 Brüt Kâr: 491,32 Milyon lira

2021 Hasılat: 10,61 Milyon lira

2021 Brüt Kâr: 6,29 Milyon lira

2020 Hasılat: 2,41 Milyon lira

2020 Brüt Kâr: 646 bin lira

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