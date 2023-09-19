ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi? Adra GYO borsa işlem tarihi belli oldu

ADGYO'nun borsada ne zaman işlem göreceği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette konuya dair araştırma yapıyor. Şirketin halka arzına yönelik talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihlerinde alındı. 1 lira nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Şimdi gözler ADGYO'nun borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Konuya ilişkin detaylara haberimizdern ulaşabilirsiniz. İşte, ADGYO'nun borsada işlem göreceği tarih...
ADGYO Borsa İstanbul'da 20 Eylül Çarşamba işlem görecek.
Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı.
Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.
Adra GYO finansal gücü:
2022 Hasılat: 641,46 milyon lira
2022 Brüt Kâr: 491,32 Milyon lira
2021 Hasılat: 10,61 Milyon lira
2021 Brüt Kâr: 6,29 Milyon lira
2020 Hasılat: 2,41 Milyon lira
2020 Brüt Kâr: 646 bin lira