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Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı! Adra Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? Gözler Borsa İstanbul'da

19.09.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adra GYO halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul işlem tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 14-15 Eylül tarihleri arasında talep topladı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Peki, Adra Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...

Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı! Adra Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? Gözler Borsa İstanbul'da

Geçtiğimiz hafta SPK onayı ile talep toplayan Adra GYO halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplama işlemleri alınan şirket 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Adra Gayrimenkul ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ADRA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları belli oldu. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.

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ADRA GAYRİMENKUL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Adra Gayrimenkul şirketinin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı. Şirketin borsada işlem göreceği tarih 20-21 Eylül olarak öngörülüyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ADRA GYO HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Adra Gayrimenkul hisse kodu #ADGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Adra Gayrimenkul halka arzı ''Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

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HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 73.700.000 Lot

Fonun Kullanım Yeri

%25-30 Şehzadeler Projesi

%20-25 Narlı Edremt Projesi

%15-20 Edremit - Yolören Projesi

%10-15 Turgutlu Projesi

%5-10 Potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirme.

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