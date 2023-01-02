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Ev, iş yeri, arsa… 2023 zamları noterlere de uğradı! Tapuda masraflar dörde katlandı: 1.298 TL tahsil edilecek...

02.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılında tapu masraflarında gerek emlak vergisi değerlerindeki artış gerekse de döner sermaye işletmesi tarifesindeki değişiklikler nedeniyle tapu işlem masraflarında da artışlar yaşanıyor. Hatta bazı işlemlerden 2, bazılarından ise 4 kat fazla ücret dahi alınabiliyor. Rakamlar şehirlere göre farklılık gösterirken, İstanbul için 582,50 TL olan satıştaki döner sermaye bedeli 2023 yılında 1.298,5 TL olarak tahsil edilecek.

Ev, iş yeri, arsa… 2023 zamları noterlere de uğradı! Tapuda masraflar dörde katlandı: 1.298 TL tahsil edilecek...

2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak belirlendi. Döner sermaye ücreti hesabında esas alınan ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılan gösterge yeni yıl itibarı ile 233 TL’den 519 TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan ipoteğe tüm Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce sunulan hizmeti etkiliyor. Ayrıca 2023 yılında emlak vergisi yüzde 61,465 oranında artırılarak hesaplanacak. Bu iki değişim nedeniyle tapu işlemlerinin masrafları arttı.

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ŞEHİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

İTO Meclis üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı konuya ilişkin değerlendirmesinde tapu işleminin yapıldığı il ve ilçelerin yöresel katsayıların farklı olduğuna ve bu nedenle tapu işlemleri sırasında tahsil edilen döner sermaye bedellerin değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

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“Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,50-2,50 arasında değişiklik gösteriyor. Örneğin İstanbul’un tüm ilçelerinde yöresel katsayı 2,5 kat olarak uygulanıyor. Buna göre 2022 yılında 582,50 TL olan satıştaki döner sermaye bedeli 2023 yılında 1.298,5 TL olarak tahsil edilecek. Burdur Kemer’de ise 259,5 TL olarak uygulanacak.”

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BAZI İŞLEMLERDE 4 KAT FAZLA ÜCRET ALINIYOR

Döner sermaye bedelinin işlem türlerine göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı, “Örneğin, bir adet taşınmazda satış ve ipotek tesisinin tek bir talepte yapılması halinde; iki adet işlem ücreti, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yetki alanı dışı tapu işlemlerinde ise; yetki verilen tapu müdürlüğünün yöresel katsayısı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin iki katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor. Yurt dışı tapu işlemlerinde; yurtdışı yöresel katsayı esas alınarak hesaplanan işlem ücretinin dört katı, döner sermaye ücreti olarak tahsil ediliyor” dedi.

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TOPLAM HARÇ GELİRİ BEKLENTİSİND ARTIŞ

Tüm gayrimenkul türlerinde yeni bir satış rekorunun 2022 yılında kırıldığını ifade eden Özelmacıklı, “Konut satışlarında 2022 yılında azalma yaşanırken tüm gayrimenkul satışlarında artış yaşadık. Ulaşabildiğimiz son verilere göre geçen yıla göre yüzde 6’lık bir artış ile 3 milyon 203 bin gayrimenkul satışı gerçekleşti. Satışlardan elde edilen tapu harcı geliri ise 41 milyar lira seviyesine ulaştı. 2023 yılında beklenen toplam harç geliri ise 54 milyar 762 milyon 327 bin lira” dedi.

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