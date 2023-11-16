AGROTECH HALKA ARZ 2023: Agrotech halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? AGROT hisse fiyatı

Agrotech AGROT bist kodu ile halka arz arz ediliyor. Agrotech Yüksek Teknoloji'nin halka arzına yönelik arama motorlarında yapılan sorgulamalar devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek ve ek pay satışının yapılmayacak. Yayımlanan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 5,21 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. İşte Agrotech halka arz detayları...

AGROTECH HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ TARİH SON?

Agrotech halka arz tarihi 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklanmıştı.

Talep toplama işlemler, 15 Kasım itibarıyla başladı.

Agrotech halka arz için talep toplama işlemleri 3 gün sürecek.

Halka arzda lot fiyatı 5,21 TL olarak açıklandı.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzda 300.000.000 lot verecek. Halka arz AGROT bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.

Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz büyüklüğü ise 1,5 Milyar TL olarak açıklandı.





