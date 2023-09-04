AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI 2023: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TEFE TÜFE ile enflasyon beklentisi ne yönde? Gözler TÜİK'te!

Enflasyon oranı son dakika açıklaması bugün TÜİK tarafından yapılacak. Kira zam oranı ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek olan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay yayımlanan verilere göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 olmuştu. Yapılan açıklamada TÜFE aylık bazda yüzde 9.49 olarak duyurulmuştu. TÜİK TÜFE'deki (2003=100) değişimin bu senenin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüze 9,49, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 31,14, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Ağustos ayı enflasyon oranı beklenti anketi yayımlandı. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih ve saat...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

