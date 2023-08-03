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Bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilecek? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE-TÜFE'ye göre Ağustos 2023 kira zammı hesaplama örneği

03.08.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı kira zammının ne kadar olacağı tüm ev sahipleri ve kiracıların gündeminde. Ev sahibi ve kiracı arasındaki kira sözleşmelerinde kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanıyor. Ancak bir süredir fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında kira artışlarında yüzde 25 sınır bulunuyor. Peki, bu ay kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilecek? TEFE-TÜFE'ye göre Ağustos 2023 kira zammı hesaplaması nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilecek? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE-TÜFE'ye göre Ağustos 2023 kira zammı hesaplama örneği

Ağustos ayı kira artış oranı hakkında araştırmalar hız kazandı. Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar kiraya ne kadar zam yapabileceklerini merak ediyorlar. Her ay düzenli olarak yayınlanan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklandı. TÜİK tarafından yayınlanan TEFE-TÜFE verileri kapsamında Ağustos 2023 kira zammı belli oldu. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilecek?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 47,83 olarak açıklandı. Aylık bazda artış ise beklentilerin hafif üzerinde yüzde 9,49 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye alınan kira üst sınır uygulaması kapsamında konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama 2023 yılında bir yıl daha uzatılarak 2024 yılına kadar uzatıldı. Bu kapsamda kiraya yüzde 25 oranda zam yapılabilecek.

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BU AY KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Ağustos 2023 kir artış zam oranı henüz belli olmadı. Kira artış oranının Temmuz ayı enflasyon oranı (TEFE-TÜFE) ile birlikte netlik kazanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin verileri bugün saat 10:00'da açıklayacak. TÜİK verileri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise %59.95 olarak ortaya çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

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KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kira artış sınırı hakkında açıklama yapmıştı. Kira artışı ile ilgili konuşan Erdoğan, “Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ:

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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