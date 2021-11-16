Ağzımızın tadı kaçtı! Kahveye bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Türk kahvesi vazgeçilmez damak tatlarından biri. Ama onun da tadı kaçtı. Son 1 buçuk ayda kahveye 3 defa zam geldi.

TÜRK KAHVESİ 9,5 LİRA OLDU

Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodu olan özel hazırlama, pişirme metodu olan Türk kahvesine son bir buçuk ayda 3 kere zam geldi.

Marketlerde 7,5 liradan satılan Türk kahvesi sonra 8,5 lira ardından da 9,5 lira oldu. Öte yandan kahve tutkunları daha uygun fiyatlara kahve alabilmek için Mısır Çarşısı'nın yolunu tuttu. Uzun kuyruklar oluşturan müşteriler arasında kahve alabilmek için farklı şehirlerden gelenler bile var.

VERGİSİ SIFIRLANMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayının ilk gününde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmıştı. Kahve ithalatında gümrük vergileri bazı ülkelere göre yeniden belirlenmişti. Buna göre, kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19.5’ten yüzde 15’e indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.



