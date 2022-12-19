Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 14-15-16 Aralık 2022 tarihlerinde 66 TL fiyat ile halka arz edildi. Ahlatçı Doğal Gaz, halka arz süreci boyunca AHGAZ kodu ile talep topladı. Talep toplama sürecine başvuru yapan vatandaşlar ise Ahlatçı doğalgaz borsada ne zaman işlem görecek? Ahlatçı doğalgaz halka arz sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

AHLATÇI DOĞALGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ahlatcı Doğal Gaz AŞ halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AHLATÇI DOĞALGAZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Ahlatcı Doğal Gaz halka arzın borsada ne zaman işlem göreceği de belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AHLATÇI DOĞALGAZ HAKKINDA:

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., İstanbul Ticaret Siciline 514567 sicil numarası ile kayıtlı olup, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin; Doğal Gaz Dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile 2004 yılında Enerji Yatırım Holding A.Ş. unvanıyla kurulmuştur.

2021 yılında Ahlatcı Holding A.Ş. tarafından STFA Yatırım Holding A.Ş. ve Energıser Turkey Sarl’e ait payların tamamı satın alınmış ve 2022 yılında Şirket ünvanı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Ahlatcı Doğal Gaz 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1.800.000’i aşkın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir.

Ahlatcı Doğal Gaz, her geçen gün yaptığı yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir.

