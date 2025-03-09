FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aidatlar arttı, taşınanlar çoğaldı! Düşük aidatlı eve geçmek isteyenleri sürpriz bir vergi bekliyor: 'Servet vergisi'

Aidatlar arttı, taşınanlar çoğaldı! Düşük aidatlı eve geçmek isteyenleri sürpriz bir vergi bekliyor: 'Servet vergisi'

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apartman aidatları hızla yükselirken, geçim sıkıntısı çeken emekliler daha düşük maliyetli evlere taşınmak zorunda kalıyor. Ancak onları bekleyen bir vergi sürprizi var! Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Hamzaçebi, “Emekli bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluyor” diyerek, vergi yüküne dikkat çekti.

Aidatlar arttı, taşınanlar çoğaldı! Düşük aidatlı eve geçmek isteyenleri sürpriz bir vergi bekliyor: 'Servet vergisi'

Büyükşehirlerde konut aidatları adeta kiralarla yarışıyor. Aidatlarını ödeyemeyen vatandaşlar daha uygun evlere taşınmak zorunda kalıyor, ancak onları bekleyen başka bir vergi türü var. Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

emekli

"'SERVET VERGİSİ' SADECE EMEKLİYE, DAR GELİRLİYE UYGULANMIŞ OLUYOR"

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, apartman ve site aidatlarının özel güvenlik görevlisi, site görevlisi, bakım onarım, ısıtma, aydınlatma gibi giderlerden oluştuğunu belirtti. Bu giderlerdeki artış oranlarının emekli maaş artış oranlarını geçtiğini vurgulayan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret veya açlık sınırının altında emekli aylıkları ile geçinmeye çalışan emekliler zamanında dişinden tırnağından kısıp almış olduğu veya atadan miras kalan evinde ağız tadıyla oturamaz hale geldi. Bu durumda olan yurttaş, oturduğu evi satıp veya kiraya verip aidatları daha düşük olan başka semtlerde kiraya çıkmaya ya da ev almaya başladı. Ancak yüksek kira alıp düşük kira ödeyince bu kez de Gelir Vergisi Yasası’na göre vergi doğuyor. Beş yıl içinde alım-satım durumunda da değer artış kazancı yönünden vergi çıkma durumu var. Hiç vergi çıkmaması durumunda bile beyanname vermek gerektiğinden 672.40 TL damga vergisi ödenmek zorunda. Bir nevi servet vergisi sadece emekliye, dar gelirliye uygulanmış oluyor.”

emekli1

"YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULDULAR"

Yüksek aidatları ödeyemeyen vatandaşların anılarının olduğu evlerinden istemeyerek de olsa taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Hamzaçebi, “Yoksa gelir elde etmek için bu evlerden taşınmıyorlar” dedi.

paras

Bu durumu “Emekli bir nevi yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluyor” şeklinde yorumlayan Hamzaçebi, hükümetin, bu durumda olan ve asgari ücret veya açlık sınırının altında tek maaşla geçinmeye çalışan emekli ve emekçilerin ya vergi yükünü hafifletmesi ya da gelirlerini artırması gerektiğini söyledi.

(CUMHURİYET)

Canlı Borsa
Bitince erken 'paydos' ettiler! 15 Nisan'da başlayacaktı ama...Bitince erken 'paydos' ettiler! 15 Nisan'da başlayacaktı ama...
O olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktıO olay sonrası fiyatlar arttı 'Daha da artacak gibi' 50 TL'den 80 TL'ye çıktı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret vergi aidat emekli vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu da davet edildi! Yeni parti çok iddialı: "Türkiye'nin birincisi"

Kılıçdaroğlu da davet edildi! Yeni parti çok iddialı: "Türkiye'nin birincisi"

Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümü şüpheli bulundu

Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümü şüpheli bulundu

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... Cezası çok büyük

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor... Cezası çok büyük

Evini değiştirenler dikkat! 'Servet vergisi' ödemeniz gerekebilir

Evini değiştirenler dikkat! 'Servet vergisi' ödemeniz gerekebilir

Esnaf kredisiyle başladı! Patron oldu, sayıyı artırıp firma kurdu

Esnaf kredisiyle başladı! Patron oldu, sayıyı artırıp firma kurdu

Kazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlar

Kazıda bulundu, ondan esinlendiler! 'Şans eseri...' Yeniden üretiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.