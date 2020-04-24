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Aile Bakanlığı'ndan Ramazan yardımları için 176 milyon lira kaynak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV’lere 176 milyon lira kaynak aktardık” dedi.

Aile Bakanlığı'ndan Ramazan yardımları için 176 milyon lira kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıflarına toplam 176.440.119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını açıkladı.

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, “Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV Vakıfları titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi.

KOVİD-19 NEDENİYLE İHTİYACINI TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYANLAR DA YARARLANACAK

SYDVakıfları’nca ulaştırılan yardımlardan kimlerin yararlanacağının detayını paylaşan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini söyledi.

YIL BOYUNCA AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz” dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç,

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