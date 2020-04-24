Aile Bakanlığı'ndan Ramazan yardımları için 176 milyon lira kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıflarına toplam 176.440.119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını açıkladı.

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, “Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV Vakıfları titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi.

KOVİD-19 NEDENİYLE İHTİYACINI TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYANLAR DA YARARLANACAK

SYDVakıfları’nca ulaştırılan yardımlardan kimlerin yararlanacağının detayını paylaşan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini söyledi.