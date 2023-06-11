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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023: Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile Destek paketi ne zaman yatar?

11.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı Aile Destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde miktar 850-1250 TL arasında değişiyor. Birçok kişi internette "Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ 2023: Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek? 2023 Haziran ayı Aile Destek paketi ne zaman yatar?

Haziran ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Aile Destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama gelmesi bekleniyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili detaylar...

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile Destek Paketi ödemeleri 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere ödenmektedir. Ödemeler en çok 12 ay süreyle yapılmaktadır.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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