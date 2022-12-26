Aile destek ödemeleri 2023 ne kadar oldu? Ocak ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili Bakan Derya Yanık resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2023 NE KADAR OLDU?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanıyor.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

