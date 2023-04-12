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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI! Nisan ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e Devlet sosyal ve ekonomik destek ödemesi sorgulama

12.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. Nisan ayında yatırılması beklenen Mart ayı ödemelerine ilişkin konuşan Bakan Yanık ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Peki, Nisan ayı aile destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, e Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI! Nisan ayı aile destek parası ne zaman yatacak? e Devlet sosyal ve ekonomik destek ödemesi sorgulama

Aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile destek ödemeleri tarihi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamada bulundu. Başvuruda bulunan kişiler e Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemeleri sorgulama ekranına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp bilgi edinebilecekler. İşte detaylar...

para

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını ifade etti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını belirten Bakan Yanık, 2022 Temmuz'dan 2023 mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar lirayı aştığını vurguladı

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi ödemeleri 12 Nisan 2023 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Aile destek ödemeleri il il kademeli olarak yapılıyor.

NİSAN AYI İLE AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NEDEN YATMADI?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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