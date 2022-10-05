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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemesi yattı mı? Bakan Yanık'tan tarih açıklaması

05.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek ödemeleri ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapıldı. İhtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan yardımda vatandaşlara ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemesi yattı mı?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemesi yattı mı? Bakan Yanık'tan tarih açıklaması

Aile Destek ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemeleri en son eylül ayında gerçekleştirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada yeni ödemenin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verdi. İşte Aile Destek Programı ödemeleri hakkında bilgiler

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Aile Destek programı ödemeleri ile ilgili, ‘'Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.
Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin "Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" dedi.
Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

aile-destek

Bu kapsamda 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık." ifadelerini kullandı.
2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını bildirdi.

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Aile Destek Programı Aile Destek Programı ödeme tarihi
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