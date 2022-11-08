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Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, nereden alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile destek ödemeleri tarihini duyurdu!

08.11.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri tarihi geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bilindiği üzere bahsi geçen programa başvuruda bulunanlara 12 aylık süre içerisinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan aile ile destek ödemeleri tarihi ve detaylar...

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, nereden alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile destek ödemeleri tarihini duyurdu!

Aile destek ödemeleri kasım ayı tarihi belli oldu. Aile destek ödemeleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte aile destek ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."

ÇOCUK SAYISINA GÖRE VERİLEN DESTEK DEĞİŞİYOR

Bakan Yanık aile destek ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

Aile destek ödemeleri başladı mı? Aile destek ödemeleri ne kadar? İşte başvuru ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Halkbank esnaf kredi üst limiti

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

v6

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Başvurular e-Devlet'in, 'https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/' adresinden yapılıyor.

Halkbank esnaf kredisi

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