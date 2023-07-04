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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

04.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor." dedi. Peki, Aile destek ödemeleri uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ uzatıldı mı? 2023 Aile destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Aile destek ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. "Aile destek ödemeleri uzatıldı mı?" sorusu geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklama ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre ödemeler bu sene de devam edecek.İşte 2023 Aile destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri haziran ayı ödemelerinin ardından son bulacaktı. Alınan karar ile aile destek paketi ödemeleri uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dsir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Türkiye Aile Destek Programını bu sene de devam ettirme kararı aldık."

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?

Aile destek ödemeleri her ayın 15'in de il il kademeli olarak yatırılıyor.

Aile destek ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi
başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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