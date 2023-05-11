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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATAN İLLER: 11 Mayıs 2023 aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

11.05.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda verilen destek ödemelerine devam ediyor. Mayıs ayı Aile destek ödemeleri yatan iller internette araştırılıyor. Peki, aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATAN İLLER: 11 Mayıs 2023 aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Mayıs ayının ortalarına yaklaşmamızla birlikte merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay yapılan aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Paketi ödemeleri yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi Mayıs ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Aile Destek Paketi 3

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi 2

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Aile Destek Paketi 1

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Destek Programı

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