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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATAN İLLER 16 MAYIS 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

16.05.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek Paketi yatan iller hakkında son dakika açıklaması olup olmadığını merak eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler, 850 TL-1250 TL arasında değişiyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi yatan iller açıklandı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATAN İLLER 16 MAYIS 2023: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek paketi ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemeler yardım tutarı gelir miktarına göre değişiklik gösteriyor. 16 Mayıs 2023 aile destek paketi yatan iller internette araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay yapılan aile destek ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek paketi Mayıs ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Aile Destek Paketi 3

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME SORGULAMA EKRANI

Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı için tıklayınız

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi 2

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Aile Destek Paketi 1

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay süreyle yapılacak.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise Temmuz ayında yapılacak.

Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Aile Destek ödemelerinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

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