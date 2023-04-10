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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? 2023 Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi!

10.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Nisan 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her ay yapılan ödemelerde son durum merak konusu oldu. Peki, 2023 Nisan ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2023 Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? 2023 Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi!

Aile destek ödemelerinde son durum merak konusu oldu. Bilindiği üzere Aile Destek Ödemeleri için başvrular e-Devlet'ten yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için Temmuz'da yapılacak ve bahsi geçen destek programı için ödemeler sona erecek. İşte aile destek ödeme tarihi ile ilgili merak edilenler...

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NİSAN AYI İLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemeleri ile ilgili Nisan ayına ilişkin henüz tarih açıklamasında bulunulmadı. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Aile destek paketi ödemeleri ile ilgili konuşan Bakan Yanık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız."

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