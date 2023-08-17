Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ağustos ayı zamlı aile destek ödemeleri sorgulama ekranı

Aile destek ödemeleri son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında 12 ay süreyle hak sahiplerine ödemeler gerçekleştirilmişti ve program Temmuz ayında sona eriyordu. Ancak alınan kararlar Aile Destek yardımı bir yıl daha uzatıldı. İşte 2023 Ağustos ayı zamlı aile destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Göktaş açıklamasında ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." dedi.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile Destek Paketi başvuru şartları:

Başvuru yapan kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur."

AİLE DESTEK PAKETİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Aile Destek Paketi başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirmek istemeyenler ise ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NE KADAR?

İşte Aile Destek Programı ödeme tutarları:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

