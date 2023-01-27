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Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile destek ödemesi ne kadar oldu? 3 milyon haneye 2,9 milyar TL tutarında ödeme!

27.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada bu destek ödemesi kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL yardım yapacaklarını belirtmişti. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile destek ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile destek ödemesi ne kadar oldu? 3 milyon haneye 2,9 milyar TL tutarında ödeme!

Aile Destek Programı ödemeleri tarihi konusunda araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay verilen bu ödenek için detaylar merak konusu oldu. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile destek ödemesi ne kadar oldu? Konuya dair ayrıntılar haberimizde...

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Ocak ayı aile destek programı ödemeleri bu tarihten itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.

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AİLE DESTEK PROGRAMI OCAK AYI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı da gündeme gelen konulardan biri oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

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Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

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911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

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