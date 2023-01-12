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Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu?

12.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile Destek ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile Destek Programı ödemeleri her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Paketi için başvurular e-Devlet üzerinden ve ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu?

Aile Destek ödemelerinin yatıp yatmadığı tüm ödeme bekleyen vatandaşların gündeminde. Bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Hak sahibi hanelere sağlanan destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor. Peki, Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? İşte hakkında tüm ayrıntılar..

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullanmıştı. 29 Aralık'ta başlayan destek ödemeleri devam ediyor.

Aile destek3

OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Aile destek ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak ediliyor. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak duyurmuştu.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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