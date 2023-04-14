Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? 2023 nisan ayı aile destek ödemeleri sorgulama ekranı

Aile destek ödemeleri ile ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Aile Destek Ödemeleri için başvuruda bulunanlar e Devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile destek ödemeleri sorgulama ekranına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp bilgi edinebilecekler. İşte, 2023 nisan ayı aile destek ödemeleri sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin başladığını belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 4,4 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini, programa, Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini belirtti.

Bakan Yanık, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yaptıklarını anımsatıp şu ifadelere yer verdi:

Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 lira ile 650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 lira kadar da Elektrik Tüketim Desteği sağlıyoruz."

NİSAN AYI İLE AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

