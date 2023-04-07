Aile Destek Paketi ödeme takvimi merak ediliyor. Geçtiğimiz ay 9 Mart'ta hesaplara yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta ödenmeye başlamıştı.

Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Konu hakkında net bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor.Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.

