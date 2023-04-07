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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi?

07.04.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal Yardım Programları kapsamında verilen Aile Destek Programı ihtiyaç sahiplerine her ay yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarıyla aile destek ödemeleri 9 Mart'ta yatırılmaya başlanmıştı. Peki, AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Aile Destek Paketi ödeme takvimi merak ediliyor. Geçtiğimiz ay 9 Mart'ta hesaplara yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda AİLE DESTEK ÖDEMELERİ yattı mı? Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Aile destek2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta ödenmeye başlamıştı.

Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Konu hakkında net bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Aile destek3

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor.Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.

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